В Китае медики проверяют пассажиров самолета из Южной Кореи, среди них есть украинец

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Пассажиров с температурой госпитализировали для установления диагноза и обсервации

В Китае врачи отправили под медицинский надзор 163 пассажиров самолета из Южной Кореи после того, как у 5 из них было выявлено высокую температуру. Методы безопасности усилены из-за угрозы коронавируса, сообщает Xinhua.

Как сообщается, среди пассажиров 19 являются гражданами Южной Кореи, трое - США, один украинец, а остальные - китайцы.

По словам чиновников, самолет китайской авиакомпании прибыл в Вейхай во вторник утром из южнокорейского города Инчхон.

Пассажиры с температурой госпитализированы для установления диагноза и обсервации.

Их национальность не сообщается.

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