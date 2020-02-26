В Китае медики проверяют пассажиров самолета из Южной Кореи, среди них есть украинец

Пассажиров с температурой госпитализировали для установления диагноза и обсервации
В Китае врачи отправили под медицинский надзор 163 пассажиров самолета из Южной Кореи после того, как у 5 из них было выявлено высокую температуру. Методы безопасности усилены из-за угрозы коронавируса, сообщает Xinhua.
Как сообщается, среди пассажиров 19 являются гражданами Южной Кореи, трое - США, один украинец, а остальные - китайцы.
По словам чиновников, самолет китайской авиакомпании прибыл в Вейхай во вторник утром из южнокорейского города Инчхон.
Пассажиры с температурой госпитализированы для установления диагноза и обсервации.
Их национальность не сообщается.
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