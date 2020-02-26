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В Китае медики проверяют пассажиров самолета из Южной Кореи, среди них есть украинец

Новости » Общество     26.02.2020 - 16:35
В Китае медики проверяют пассажиров самолета из Южной Кореи, среди них есть украинец
Иллюстративное фото (freepik)

Пассажиров с температурой госпитализировали для установления диагноза и обсервации

В Китае врачи отправили под медицинский надзор 163 пассажиров самолета из Южной Кореи после того, как у 5 из них было выявлено высокую температуру. Методы безопасности усилены из-за угрозы коронавируса, сообщает Xinhua.

Как сообщается, среди пассажиров 19 являются гражданами Южной Кореи, трое - США, один украинец, а остальные - китайцы.

По словам чиновников, самолет китайской авиакомпании прибыл в Вейхай во вторник утром из южнокорейского города Инчхон.

Пассажиры с температурой госпитализированы для установления диагноза и обсервации.

Их национальность не сообщается.

Ранее РБК-Украина писало, что на испанском острове Тенерифе закрыли на карантин отель H10 Коста Адехе Palace из-за выявления коронавируса у итальянской пары.

Кроме того, в консульстве Украины в испанском городе Малага заявили, что среди постояльцев отеля на острове Тенерифе нет украинцев.

Наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии заразились 272 человека..

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