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У Китаї медики перевіряють пасажирів літака із Південної Кореї, серед них є українець

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 16:35
У Китаї медики перевіряють пасажирів літака із Південної Кореї, серед них є українець
Ілюстративне фото (freepik)

Пасажирів із температурою госпіталізовано для встановлення діагнозу й обсервації

У Китаї лікарі відправили під медичний нагляд 163 пасажирів літака із Південної Кореї після того, як у п'ятьох із них було виявлено високу температуру. Методи безпеки посилено через загрозу коронавірусу, повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, серед пасажирів 19 є громадянами Південної Кореї, троє - США, один українець, а решта - китайці.

За словами чиновників, літак китайської авіакомпанії прибув до Вейхая у вівторок уранці з південнокорейського міста Інчхон.

Пасажирів із температурою госпіталізовано для встановлення діагнозу й обсервації.

Їхня національність не повідомляється.

Раніше РБК-Україна писало, що на іспанському острові Тенеріфе закрили на карантин готель H10 Costa Adeje Palace через виявлення коронавіруса в італійської пари.

Крім того, у консульстві України в іспанському місті Малага заявили, що серед постояльців готелю на острові Тенеріфе немає українців.айбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії.

Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини.

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