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У Китаї з липня почне працювати найдовший швидкісний поїзд у світі

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 16:18
Фото: потяг Fuxing (youtube.com)
Фото: потяг Fuxing (youtube.com)

Поїзд буде розвивати швидкість до 350 кілометрів на годину

У Китаї з першого липня офіційно запрацює найдовший швидкісний поїзд в світі Fuxing ("Фусін"). Про це повідомляє ресурс CGTN.

Зазначено, що поїзд буде розвивати швидкість до 350 кілометрів на годину. Він буде складатися з 16 вагонів, загальна довжина яких складе 414,26 метра. Відзначається, що кожен день три нові поїзди будуть здійснювати рейси між Пекіном і Шанхаєм.

 

С 1 июля в Китае официально заработает "Фусин" - самый длинный скоростной поезд в мире. Каждый день 3 новых состава...

Опубліковано CGTN на русском 9 червня 2018 р.

Нагадаємо, в березні в столиці Китаю Пекіні пройшли перші випробування високошвидкісного поїзда Fuxing. Тоді повідомлялося, що розрахункова швидкість нового поїзда становить 315 км/год, а його довжина вдвічі перевищує показники нинішніх залізничних поїздів. Поїзд розрахований на перевезення понад 1,1 тис. пасажирів.

Також повідомлялося, що поїзд повністю розроблений у Китаї, буде мати більш довгий термін служби і відрізнятися підвищеною надійністю.

Китай в останні десятиліття активно розвиває в країні мережу високошвидкісних залізниць. На сьогодні вона є найдовшою у світі, близько третини всієї мережі розрахована на швидкість 350 км/год.

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Теги публікації: поезд, Китай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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