В Китае еще 6 COVID-вакцин перешли к третьей стадии клинических испытаний

В Китае ученые проводят исследования 16 вакцин от коронавируса, которые разработали в КНР. Шесть из них уже дошли до третьей фазы клинических испытаний.

Как сообщается, на данный момент власти КНР разрешили проведение клинических испытаний 22 препаратам для лечения и предотвращения COVID-19. Два медикамента одобрены для ограниченной реализации на рынке.

Напомним, надзорные органы ранее одобрили для широкого применения две вакцины компаний Sinovac Biotech и Sinopharm, которые получили условное разрешение властей для поставок на рынок. Из них первая вакцина стала наиболее распространенным китайским препаратом от COVID-19.

Отмечается, что китайские специалисты тестируют вакцины, разработанные на основании пяти различных технологических подходов. Речь идет об инактивированных, рекомбинантных препаратах, вакцинах на основе аденовирусного вектора, на основе аттенуированных вирусов гриппа, а также нуклеиновых кислот.