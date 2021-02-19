ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Китае еще 6 COVID-вакцин перешли к третьей стадии клинических испытаний

Новина українською → Пекин, Пятница 19 февраля 2021 15:52
В Китае еще 6 COVID-вакцин перешли к третьей стадии клинических испытаний Фото: лаборатория (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Китае ученые проводят исследования 16 вакцин от коронавируса, которые разработали в КНР. Шесть из них уже дошли до третьей фазы клинических испытаний.

Об этом сообщает China News Service.

Как сообщается, на данный момент власти КНР разрешили проведение клинических испытаний 22 препаратам для лечения и предотвращения COVID-19. Два медикамента одобрены для ограниченной реализации на рынке.

Напомним, надзорные органы ранее одобрили для широкого применения две вакцины компаний Sinovac Biotech и Sinopharm, которые получили условное разрешение властей для поставок на рынок. Из них первая вакцина стала наиболее распространенным китайским препаратом от COVID-19.

Отмечается, что китайские специалисты тестируют вакцины, разработанные на основании пяти различных технологических подходов. Речь идет об инактивированных, рекомбинантных препаратах, вакцинах на основе аденовирусного вектора, на основе аттенуированных вирусов гриппа, а также нуклеиновых кислот.

Напомним, ранее в компании Sinovac Biotech заявили о хорошей эффективности своей вакцины от коронавируса в ходе клинических испытаний. При этом ее общий показатель эффективности составил 50,38 процента.

Также сообщалось, что компания Sinovac подала в Министерство здравоохранения документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Компания хочет получить разрешение на экстренное применение вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ