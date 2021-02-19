В Китае еще 6 COVID-вакцин перешли к третьей стадии клинических испытаний
В Китае ученые проводят исследования 16 вакцин от коронавируса, которые разработали в КНР. Шесть из них уже дошли до третьей фазы клинических испытаний.
Об этом сообщает China News Service.
Как сообщается, на данный момент власти КНР разрешили проведение клинических испытаний 22 препаратам для лечения и предотвращения COVID-19. Два медикамента одобрены для ограниченной реализации на рынке.
Напомним, надзорные органы ранее одобрили для широкого применения две вакцины компаний Sinovac Biotech и Sinopharm, которые получили условное разрешение властей для поставок на рынок. Из них первая вакцина стала наиболее распространенным китайским препаратом от COVID-19.
Отмечается, что китайские специалисты тестируют вакцины, разработанные на основании пяти различных технологических подходов. Речь идет об инактивированных, рекомбинантных препаратах, вакцинах на основе аденовирусного вектора, на основе аттенуированных вирусов гриппа, а также нуклеиновых кислот.
Напомним, ранее в компании Sinovac Biotech заявили о хорошей эффективности своей вакцины от коронавируса в ходе клинических испытаний. При этом ее общий показатель эффективности составил 50,38 процента.
Также сообщалось, что компания Sinovac подала в Министерство здравоохранения документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Компания хочет получить разрешение на экстренное применение вакцины.