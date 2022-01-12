В Китае больных COVID-19 помещают в карантинные лагеря
Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в некоторых городах Китая открыли карантинные лагеря. Инфицированных граждан размещают в тесных металлических контейнерах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
"Согласно видеороликам, размещенным в социальных сетях, в Китае появились большие карантинные лагеря с рядами тесных металлических контейнеров для размещения людей, которые вероятно инфицированы COVID-19", - пишет издание.
Китайцы делятся видеороликами в социальных сетях. В частности, на записях видно, что людей держат под замком в ужасающих условиях. Они находятся "на карантине" в течение двух недель.
Британская газета сообщает, что таким образом Китай пытается искоренить COVID-19. Журналисты пишут, что в настоящее время закрытыми дома или в лагерях находятся около 20 миллионов граждан.
Как стало известно, из-за вспышки COVID-19 в некоторых городах китайцам запретили покидать свои дома даже для покупки еды. А семьи, где были зарегистрированы случаи инфицирования "Омикроном", отправили в карантинные лагеря.
Напомним, аналитики прогнозируют, что в первом полугодии 2022 года быстрого угасания эпидемии COVID-19 ожидать не стоит.