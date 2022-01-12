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У Китаї хворих на COVID-19 поміщають в карантинні табори

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Китай, Середа 12 січня 2022 12:34
У Китаї хворих на COVID-19 поміщають в карантинні табори Фото: у Китаї хворих COVID-19 поміщають в карантинні табори (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Через сплеск захворюваності COVID-19 в деяких містах Китаю відкрили карантинні табори. Інфікованих громадян розміщують у тісних металевих контейнерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

"Згідно з відеороликами, розміщеними в соціальних мережах, в Китаї з'явилися великі карантинні табори з рядами тісних металевих контейнерів для розміщення людей, які ймовірно інфіковані COVID-19", - пише видання.

Китайці діляться відеороликами в соціальних мережах. Зокрема, на записах видно, що людей тримають під замком в жахливих умовах. Вони знаходяться "на карантині" протягом двох тижнів.

Британська газета повідомляє, що таким чином Китай намагається викорінити COVID-19. Журналісти пишуть, що в даний час закритими вдома або в таборах знаходяться близько 20 мільйонів громадян.

Як стало відомо, через спалах COVID-19 в деяких містах китайцям заборонили залишати свої будинки навіть для покупки їжі. А сім'ї, де були зареєстровані випадки інфікування "Омікроном", відправили в карантинні табори.

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що в першому півріччі 2022 року швидкого згасання епідемії COVID-19 очікувати не варто.

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