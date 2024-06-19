Якісна сучасна освіта для українських дітей – усвідомлений внесок у майбутнє нації та країни

KAN Development презентував нову STEAM-школу мережі А+ на території ЖК Respublika

Найкращий спосіб передбачити майбутнє – створити його. Кожного дня по цеглинці будувати те, у що віриш і що вважаєш правильним. В умовах щоденної боротьби за Перемогу і майбутнє України в цивілізованому світі, виховання нового покоління освічених, вільних, націлених на розвиток та досягнення українців – надважлива місія. Щоб відбудовувати і розвивати країну, нам потрібні науковці, винахідники, інженери нової генерації. А для цього необхідно створити їм умови для навчання за сучасними стандартами.

Створення нової сучасної школи в Україні – багатоступеневий процес. Необхідно передбачити умови для якісного навчання, комфортного перебування, безпеки учнів та вчителів, інклюзивності. А головне – для розкриття індивідуальності та потенціалу кожної дитини. Мережа приватних освітніх закладів А+ успішно реалізовує цю стратегію з 2012 року. На сьогодні мережа складається з 11 навчальних та дитячих виховних закладів.

Інноваційні освітні заклади А+ будуються компанією KAN Development в межах житлових комплексів, створюючи довершене середовище для повноцінного життя, розвитку, навчання. «В більшості західних країн, до яких ми прагнемо приєднатися за цивілізаційним вибором, наявність гарної школи є маркером престижності та затребуваності району. Це сприймається як належне. Адже гарна школа – це усвідомлений вибір на користь майбутнього», - каже засновник KAN Development Ігор Ніконов.

17 червня на території ЖК Respublika було офіційно закладене будівництво нового, найбільшого на сьогодні, закладу мережі – навчально-виховного комплексу, до складу якого увійдуть школа І-ІІІ ступенів Respublika STEAM та дитячий садок А+STEAM. Комплекс обіцяє стати центром розвитку молодих винахідників та інноваторів та готувати нове покоління інтелектуальної еліти України, проектуванням якого займалась компанія archimatika.

“Сьогодні ми закладаємо перший камінь в будівництво нової школи. Адже ми не можемо відкладати майбутнє наших дітей на завтра. Українські діти потребують якісної сучасної освіти і безпечних умов для навчання”, - сказав засновник KAN Development.

Повний цикл освіти

Навчальний комплекс розрахований на понад 1200 вихованців: дитячий садок на 160 дітей, початкова школа (1-4 класи) на 360 учнів, гімназія (5-9 класи) на 450 учнів та ліцей (10-12 класи) на 270 учнів. Це буде найбільший приватний навчальний заклад країни (більш ніж 25 тис кв метрів), що зможе послідовно провести дитину шляхом якісної освіти від 2 до 19 років, створити підтримуюче середовище та мотивувати до розвитку унікальних для кожного талантів та здібностей.

В планах компанії також створення університету в Києві, в якому випускники шкіл мережі А+ зможуть продовжувати навчання та отримати вищу освіту за найкращими міжнародними стандартами.

“Ці діти - потенціал нашої країни. Ми не можемо відправити їх після отримання атестату у невідомість. Ми маємо дати їм можливість продовжити освіту на тому ж рівні в Україні”, - сказав Ігор Ніконов.

Академічні та дослідницькі можливості STEAM-освіти

STEAM – міжнародна освітня модель, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art) та математику (Mathematics). Новаторська атмосфера навчального комплексу розрахована на послідовну інтеграцію цих наукових напрямків в навчальну програму від дитячого садочка до школи, відповідно до вікових особливостей та можливостей дитини. Програма, яка поєднує найкращі практики з європейської та української систем освіти, стимулюватиме учнів до креативного мислення та самовираження, дослідження та аналізу, вміння вирішувати проблемні ситуації, ефективно співпрацювати та спиратися на індивідуальні переваги у виборі майбутньої професії.

Для опанування STEAM-предметів за новітніми стандартами у навчальному центрі будуть оздоблені лабораторні класи з фізики, біології та хімії. Це забезпечить можливість проведення будь-якого експерименту та дослідження у рамках шкільної програми.

Учні зможуть самостійно обирати предмети для поглиблених факультативів: біотехнології та генетика, космічні науки та астрофізика, екологія та аграрні науки, комп’ютерна інженерія, фізика та відновлювальна енергетика, хімія. Профільні дисципліни допоможуть зрозуміти основи сучасних наукових та технологічних досягнень та надихнути на подальші дослідження в цих сферах.

На додаток до поглибленого вивчення природничих наук та математики, в освітньому центрі Respublika STEAM будуть впроваджені ліцензійні ІТ-курси у колаборації з Google, Microsoft та Apple. IT-простори, i-touch зони, MakerSpace, безпілотні та VR/AR технології дозволять створювати імерсивні середовища для опанування та досліджень.

Позашкільні активності та розвиток особистості

Окрім академічної освіти, навчальний центр пропонуватиме умови для різноманітних позашкільних активностей.

Зокрема, спорт за принципом “тренуйся, грай, перемагай” з професійними наставниками та інфраструктурою для гри в футбол, баскетбол, теніс. Для вихованців дитсадка А+STEAM - безпечні дитячі майданчики та ігровий простір.

Для розвитку творчих здібностей учнів – заняття з мистецтва та музично-танцювального напрямку з доступом до концертного залу з професійною апаратурою. Актова та спортивна зали розроблені відповідно до вимог для проведення змагань міжнародного рівня.

Територія та безпека

Загальна площа навчального центру складає 3,30 гектарів, серед яких понад 21 тис. кв. метрів - шкільні приміщення та понад 4 тис. кв. метрів - зона укриття для учнів та співробітників школи.

Укриття матиме посилені характеристики як споруда подвійного призначення, включно з захистом від радіації відповідно до національних стандартів. Там будуть створені належні умови для перебування людей до 48 годин при виникненні надзвичайної ситуації, бойових дій та терористичних актів. Для укриття розроблена окрема система повітрообміну з протирадіаційними фільтрами, власна система каналізації та водопостачання, медичний пункт, резервні виходи. Приміщення будуть зоновані за віковими групами.

Зовнішню територію розділено за віковим принципом та обладнано згідно вимог для безпечного перебування дітей: відеонагляд, система контролю доступу та охоронна сигналізація. Спроєктована система протипожежної охорони перевищує вимоги будівельних норм.

Школа має інноваційне автономне джерело генерації енергії, що працює на опалення у холодний період року та кондиціювання у літній. Це геотермальне поле з тепловими насосами сумарною потужністю 1 МВт. Геотермальне опалення – ефективна система, що функціонує завдяки нескінченній відновлюваній енергії Землі.

На випадок блекаутів, школа має екстрене резервне живлення: дизельну електростанцію, що забезпечує комфортні умови без перерв у навчальному процесі чи протягом 48 годин у разі воєнної небезпеки.

Вчителі та учні освітньої мережі А+

Мережа А+ має високий рівень довіри та підтверджену практикою репутацію на ринку приватної освіти Києва. Це створює переваги для залучення професійних, компетентних, орієнтованих на розвиток особистості вчителів. Для того, щоб працювати в А+, потрібно не тільки мати відповідну освіту та бути закоханим у свою справу, а й постійно навчатися, прагнути нового досвіду, ставити амбітні цілі та долати виклики. А також створювати атмосферу прийняття та розкриття індивідуальних здібностей дитини, зацікавленості в навчанні та розуміння власних цілей і прагнень.

Для зарахування до дитсадка А+STEAM та школи Respublika STEAM не обов'язково бути мешканцем ЖК Respublika. Навчатися тут можуть діти з будь-якого района міста.

Відкриття першого корпусу навчального закладу заплановано вже на вересень 2026 року.

За словами Ігоря Ніконова, кошти на будівництво школи вже зарезервовані, тому майбутні учні та їх батьки можуть впевнено розраховувати на заявлені терміни будівництва та реалізації проєкту.