Кислица на Совбезе ООН спросил постпреда РФ, не видятся ли ему глаза убитых украинских женщин и детей

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза обратился к российскому коллеге по поводу убитых войсками РФ украинских женщин и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Клислица спросил у Василия Небензи, не являются ли перед ним образы и глаза детей, женщин и стариков, убитых российскими военными.

"Если да, мы можем обсудить, как спонсировать решение помочь вам справиться с травматическим стрессом, вызванным преступлением. Но теперь проявите порядочность и прекратите вопиющие манипуляции с Советом Безопасности. Это непристойно", - высказался представитель Украины.

Постпред РФ на это ничего не ответил во время заседания Совбеза.

Впрочем, уже после встречи в общении с журналистами Небензя заявил, что не дискутировал с Кислицей. При этом снова повторил тезы Кремля о якобы убитых ВСУ детях в оккупированном Россией украинском Донецке.

Кислица также пообщалась с журналистами после встречи, заявив, что улучшения ситуации в Украине не произошло.

"Нет, улучшения нет. Действия российской федерации продолжают быть очень наглыми и зверства происходят каждый день, к сожалению", - резюмировал он.