ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кислица назвал созыв РФ заседания Совбеза ООН "очередным шабашем"

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 07:16
Кислица назвал созыв РФ заседания Совбеза ООН "очередным шабашем" Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Владимир Костырин

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица резко высказался об объявленном РФ созыве Совета Безопасности ООН, на котором представители Кремля планируют "развенчать западные фейки" о событиях в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломата в Twitter.

Речь идет о неформальном заседании Совбеза ООН 6 мая. На нем, по словам представителей России, будут представлены некие "факты" об Украине.

Кислица расценивает новую попытку Москвы оправдать перед мировым сообществом свою полномасштабную военную агрессию против Украины на Совбезе в Нью-Йорке как "очередной шабаш".

Напомним, ранее постпред Украины при ООН призвал исключить Россию из Совета Безопасности.

Также мы писали, что ранее Кислица на заседании Совбеза ООН зачитал вслух письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля, написанное своей умершей маме, которую убили российские оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН фейки Война России против Украины
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги