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Кисилевский: арестованные российские резервы и активы - источник средств на восстановление Украины

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Суббота 12 марта 2022 15:03
Кисилевский: арестованные российские резервы и активы - источник средств на восстановление Украины Фото: Дмитрий Кисилевский (sluga-narodu.com)
Автор: Артем Горовенко

Арестованные российские резервы, а также арестованные или национализированы активы российских компаний - одно из первоочередных направлений поиска средств для будущего восстановления украинской инфраструктуры и экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заместителя председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, комментируя заявление Министерства экономики о том, что арестованные $415 млрд резервов РФ пойдут на возмещение убытков Украине.

"Правительство оценивает экономические убытки Украины от войны примерно в 120 млрд долларов по состоянию на 11 марта. Каждый день эта сумма увеличивается. Очевидно, что Украина вместе с западными партнерами должна искать источники покрытия этих убытков. Арестованные российские резервы, арестованные или национализированные активы российских компаний - одно из первоочередных направлений поиска средств для будущего восстановления украинской инфраструктуры и экономики. Это как минимум справедливо", - подчеркнул депутат.

Вместе с тем он отмечает, что правительство должно прилагать усилия для восстановления экономической активности в Украине уже сейчас - по крайней мере в тех регионах, где это возможно.

"Должен быть сформирован широкий государственный заказ на продукцию украинских предприятий. Это позволит обеспечить занятость людей, восстановить уплату налогов предприятиями, которые приостановили свою работу, а также начать восстановление старых и построение новых цепей поставок, разорванных войной", - сказал Кисилевский.

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