Кисилевський: арештовані російські резерви та активи - джерело коштів на відновлення України

Арештовані російські резерви, а також арештовані або націоналізовані активи російських компаній - один із першочергових напрямків пошуку коштів для майбутнього відновлення української інфраструктури та економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заступника голови комітету з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, коментуючи заяву Міністерства економіки про те, що арештовані $415 млрд резервів РФ підуть на відшкодування збитків Україні.

"Уряд оцінює економічні збитки України від війни приблизно в 120 млрд доларів станом на 11 березня. Кожного дня ця сума збільшується. Очевидно, що Україна разом з західними партнерами має шукати джерела покриття цих збитків. Арештовані російські резерви, арештовані або націоналізовані активи російських компаній - один з першочергових напрямків пошуку коштів для майбутнього відновлення української інфраструктури й економіки. Це як мінімум справедливо", - наголосив депутат.

Разом із тим він наголошує, що уряд має докладати зусиль для відновлення економічної активності в Україні вже зараз - принаймні в тих регіонах, де це можливо.

"Має бути сформоване якнайширше державне замовлення на продукцію українських підприємств. Це дозволить забезпечити зайнятість людей, відновити сплату податків підприємствами, які призупинили свою роботу, а також розпочати відновлення старих і побудову нових ланцюгів поставок, розірваних війною", - сказав Кисилевський.