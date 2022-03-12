ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кисилевський: арештовані російські резерви та активи - джерело коштів на відновлення України

Новость на русском →
Субота 12 березня 2022 15:03
Кисилевський: арештовані російські резерви та активи - джерело коштів на відновлення України Фото: Дмитро Кисилевський (sluga-narodu.com)
Автор: Артем Горовенко

Арештовані російські резерви, а також арештовані або націоналізовані активи російських компаній - один із першочергових напрямків пошуку коштів для майбутнього відновлення української інфраструктури та економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заступника голови комітету з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, коментуючи заяву Міністерства економіки про те, що арештовані $415 млрд резервів РФ підуть на відшкодування збитків Україні.

"Уряд оцінює економічні збитки України від війни приблизно в 120 млрд доларів станом на 11 березня. Кожного дня ця сума збільшується. Очевидно, що Україна разом з західними партнерами має шукати джерела покриття цих збитків. Арештовані російські резерви, арештовані або націоналізовані активи російських компаній - один з першочергових напрямків пошуку коштів для майбутнього відновлення української інфраструктури й економіки. Це як мінімум справедливо", - наголосив депутат.

Разом із тим він наголошує, що уряд має докладати зусиль для відновлення економічної активності в Україні вже зараз - принаймні в тих регіонах, де це можливо.

"Має бути сформоване якнайширше державне замовлення на продукцію українських підприємств. Це дозволить забезпечити зайнятість людей, відновити сплату податків підприємствами, які призупинили свою роботу, а також розпочати відновлення старих і побудову нових ланцюгів поставок, розірваних війною", - сказав Кисилевський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Економіка України
NEWS
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть