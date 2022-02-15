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Кировоградскую областную детскую больницу отремонтируют

Автор: Наталия Гурковская

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начались работы по реконструкции Кировоградской областной детской больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

Здесь отремонтируют инфекционное отделение, корпус №6 и пищеблок. В настоящее время уже начались работы по изготовлению проектно-сметной документации.

"Этот объект является приоритетным на текущий год. В заведении ежегодно квалифицированную медицинскую помощь получают 10-11 тыс. маленьких пациентов. Больница построена в 1915 году, поэтому сейчас она нуждается в безотлагательном проведении реконструкции", - отметила глава областной администрации Мария Черная.

Как сообщили в ОГА, в ходе реконструкции планируется замена внутренних инженерных сетей, оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы помещений, приобретение медицинского оборудования, мебели, инвентаря и технологического оборудования для пищеблока.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе президента Владимира Зеленского в 2022 году планируется реконструкция 25 областных взрослых и 25 областных детских больниц.

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Большая стройка