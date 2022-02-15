Кировоградскую областную детскую больницу отремонтируют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

Здесь отремонтируют инфекционное отделение, корпус №6 и пищеблок. В настоящее время уже начались работы по изготовлению проектно-сметной документации.

"Этот объект является приоритетным на текущий год. В заведении ежегодно квалифицированную медицинскую помощь получают 10-11 тыс. маленьких пациентов. Больница построена в 1915 году, поэтому сейчас она нуждается в безотлагательном проведении реконструкции", - отметила глава областной администрации Мария Черная.

Как сообщили в ОГА, в ходе реконструкции планируется замена внутренних инженерных сетей, оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы помещений, приобретение медицинского оборудования, мебели, инвентаря и технологического оборудования для пищеблока.