Кіровоградську обласну дитячу лікарню відремонтують

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіровоградської ОДА.

Тут відремонтують інфекційне відділення, корпус № 6 та харчоблок. На даний момент уже почалися роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації.

"Цей об’єкт є пріоритетним на поточний рік. У закладі щороку кваліфіковану медичну допомогу отримують 10-11 тис. маленьких пацієнтів. Лікарня побудована у 1915 році, тому зараз вона потребує невідкладного проведення реконструкції", - зазначила голова обласної адміністрації Марія Чорна.

Як поінформували в ОДА, у ході реконструкції планується заміна внутрішніх інженерних мереж, віконних та дверних блоків, внутрішні опоряджувальні роботи приміщень, придбання медичного обладнання, меблів, інвентарю та технологічного обладнання для харчоблоку.