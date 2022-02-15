Кіровоградську обласну дитячу лікарню відремонтують
У межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочалися роботи з реконструкції Кіровоградської обласної дитячої лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіровоградської ОДА.
Тут відремонтують інфекційне відділення, корпус № 6 та харчоблок. На даний момент уже почалися роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації.
"Цей об’єкт є пріоритетним на поточний рік. У закладі щороку кваліфіковану медичну допомогу отримують 10-11 тис. маленьких пацієнтів. Лікарня побудована у 1915 році, тому зараз вона потребує невідкладного проведення реконструкції", - зазначила голова обласної адміністрації Марія Чорна.
Як поінформували в ОДА, у ході реконструкції планується заміна внутрішніх інженерних мереж, віконних та дверних блоків, внутрішні опоряджувальні роботи приміщень, придбання медичного обладнання, меблів, інвентарю та технологічного обладнання для харчоблоку.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою президента Володимира Зеленського у 2022 році планується реконструкція 25 обласних дорослих і 25 обласних дитячих лікарень.