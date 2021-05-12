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В Кировоградской области идет строительство "Маршрута единства"

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Кропивницкий, Среда 12 мая 2021 11:12
В Кировоградской области идет строительство "Маршрута единства" Фото: в Кировоградской области продолжается строительство "Маршрута единства" (kr-admin.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Кировоградской области на трассе М-12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка", которая станет составляющей "Маршрута единства" М-30 "Стрый - Изварино", за три праздничных дня дорожники устроили дренажный слой и продолжили фрезерование.

Об этом сообщила заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Кировоградской области Жанна Петрович.

"Во время праздничных дней мы не прекращали ремонтные работ. В частности, возле Новоархангельска, на участке дороги М-12, которая станет составляющей "Маршрута единства", мы продолжили фрезерования, устроили слой органо-минеральной смеси и дренажный слой по правому проезду. На других участках дороги тоже проводятся земляные работы и устройство конструктива", - отметила Жанна Петрович.

Она также добавила, что в селе Куцеволовка дорожники ремонтируют два моста на трассе Н-08 "Борисполь - Кременчуг - Днепр - Запорожье - Пологы – Мариуполь".

"На первом из них начали демонтаж покрытия, перильного ограждения и пролетных строений. На время работ на сооружении движение транспорта направлено по объездной дороге, который находится рядом с мостом. Вскоре начнем разборку соседнего моста на 294-м километре", - добавила заместитель начальника Службы автомобильных дорог в области.

Как известно, по программе президента "Большая стройка" две трассы, которые проходят через Кировоградскую область (М12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М04 Знаменка - Луганск - Изварино) объединят в одну - международную М30. Эта дорога станет кратчайшим маршрутом, который соединит восток и запад Украины.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о открытие полноценного движения известным долгостроем Одесской области-мостом через Хаджибейский лиман.

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