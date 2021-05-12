У Кіровоградській області триває будівництво "Маршруту єдності"

У Кіровоградській області на трасі М-12 "Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка", що стане складовою "Маршруту єдності" М-30 "Стрий - Ізварине", за три святкові дні дорожники влаштували дренажний шар та продовжили фрезерування.

"Під час святкових днів ми не припиняли ремонтних робіт. Зокрема, біля Новоархангельська, на ділянці дороги М-12, що стане складовою "Маршруту єдності", ми продовжили фрезерування, влаштували шар органо-мінеральної суміші та дренажний шар по правому проїзду. На інших ділянках дороги теж проводяться земляні роботи та влаштування конструктиву", - зазначила Жанна Петрович.

Вона додала, що у селі Куцеволівка дорожники ремонтують два мости на трасі Н-08 "Бориспіль - Кременчук - Дніпро - Запоріжжя - Пологи - Маріуполь".

"На першому з них розпочали демонтаж покриття, перильного огородження та прогонових будов. На час робіт на споруді рух транспорту скерований по об'їзній дорозі, що знаходиться поруч з мостом. Незабаром розпочнемо розбирання сусіднього мосту на 294-му кілометрі", - додала заступниця начальника Служби автомобільних доріг в області.

Як відомо, за програмою президента "Велике будівництво" дві траси, які проходять через Кіровоградщину (М12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка та М04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине) об’єднають в одну - міжнародну М30. Ця дорога стане найкоротшим маршрутом, який з’єднає схід і захід України.