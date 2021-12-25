В Кировоградской области горел психоневрологический интернат: эвакуировали более 130 человек

Сегодня, 25 декабря ночью в с. Веселый Кут (Кировоградская область) произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате чего из здания эвакуировали 131 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"25 декабря в 03:06 в с. Веселый Кут Новоукраинского района в цокольном этаже трехэтажного здания психоневрологического интерната возник пожар", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, персоналом заведения до прибытия подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 1,5 м2 и выведено на свежий воздух 131 человек.

Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.