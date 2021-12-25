ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кіровоградській області горів психоневрологічний інтернат: евакуювали понад 130 людей

Новость на русском →
Кіровоградська область, Субота 25 грудня 2021 08:10
У Кіровоградській області горів психоневрологічний інтернат: евакуювали понад 130 людей Фото: у Кіровоградській області горів психоневрологічний інтернат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 грудня вночі у с. Веселий Кут (Кіровоградська область) сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Внаслідок чого з будівлі евакуювали 131 людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"25 грудня о 03:06 у с. Веселий Кут Новоукраїнського району в цокольному поверсі трьохповерхової будівлі психоневрологічного інтернату виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, персоналом закладу до прибуття підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано на площі 1,5 м2 та виведено на свіже повітря 131 особу.

Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 одиниці техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Кропивницька область
NEWS
Сьогодні святкують Різдво за Григоріанським календарем: що треба знати про цей день
Сьогодні святкують Різдво за Григоріанським календарем: що треба знати про цей день
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід