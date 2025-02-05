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У Кіровоградській області спалахнула пожежа після нічної атаки дронів

Кропивницький, Середа 05 лютого 2025 09:00
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У Кіровоградській області спалахнула пожежа після нічної атаки дронів Фото: у Кіровоградській області впали уламки дронів (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

У Кіровоградській області в ніч на 5 лютого збивали ворожі дрони. Внаслідок падіння уламків є пошкодження та виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

"Кіровоградщина пережила чергову дронову атаку. В Кропивницькому районі відпрацювала ППО по ворожих БпЛА", - повідомив він.

За словами очільника Кіровоградської ОВА, уламками безпілотника пошкоджено чотири житлові будинки, чотири господарчі споруди, авто та паркани. В одному з будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати.

Голова ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки жертв та постраждалих немає.

Нічна атака дронів

В ніч на 5 лютого російські війська вчергове атакували Україну дронами. Окупанти вдарили по Харкову. "Прильоти" зафіксовані у Салтівському та Основʼянському районах міста.

У Харкові внаслідок атаки горіли нежитлові будівлі - пам'ятки архітектури та будівлі навчального закладу. Постраждала одна людина.

Крім того, зафіксовані пошкодження у Сумській та Дніпропетровській областях внаслідок нічної атаки дронів.

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Кіровоградська область Пожежа Війна в Україні Атака дронів
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