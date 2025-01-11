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У Кіровоградській області пошкоджені електромережі і будинки через атаку дронів

Кропивницький, Субота 11 січня 2025 08:55
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У Кіровоградській області пошкоджені електромережі і будинки через атаку дронів Фото: росіяни атакували Кіровоградську область дронами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 11 січня атакували Кіровоградську область дронами. Внаслідок атаки пошкоджені електромережі і будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича в Telegram.

За його словами, у регіоні вночі працювали сили ППО. В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. Також пошкоджено опору лінії електропередач.

Бригада місцевого РЕМ "Кіровоградобленерго" вже почала ліквідацію наслідків.

За словами голови Кіровоградської ОВА, обійшлося без постраждалих.

Нічна атака дронів

Російські війська щоденно атакують Україну ударними дронами. Ця ніч не стала винятком. Про пуски ворожих безпілотників Повітряні сили ЗСУ повідомили ще з вечора 10 січня.

Рух російських дронів фіксували у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях.

У Києві в ніч на 11 січня також оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. Нагадаємо, минулої ночі у столиці упали уламки дрона, була пошкоджена багатоповерхівка.

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