Кірйос вибив росіянина Медвєдєва на шляху в чвертьфінал US Open-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, чоловіки, 4-й раунд

Медвєдєв – Кірйос – 1:3 (6:7, 6:3, 3:6, 2:6)

Розпочали суперники доволі консервативно – зосередилися на власних подачах і чинили максимум спротиву на подачі опонента. Лише в середині першої партії Кірйос обмінявся брейками з росіянином. Так справа дійшла до затяжного тай-брейку, де сильнішим виявився австралієць (13:11).

Зате другий сет краще вдався Медвєдєву. Перша ракетка світу швидко повів 3:0, що після обміну брейками перетворилися в 5:2. Не довести партію до перемоги в такій ситуації російський тенісист не міг. Зате наступний сет став дзеркальним відображенням попереднього. Кірйос із одним брейком впевнено повів (4:1) та двома виграними подачами закрив сет.

Четверта партія стала вирішальною у двобої, та інтриги не вийшло. Австралієць схилив шальки терезів на власну користь за якихось 35 хвилин. Якщо в дебюті Кірйос і Медвєдєв виглядали рівно, то два брейки плюс узятий на власній подачі гейм швидко вивели росіянина з боротьби (5:1). Він ще виграв один гейм, але Кірйос реалізував матч-пойнт із першої спроби.

У чвертьфіналі австралійський тенісист зустрінеться зі ще одним представником Росії – Кареном Хачановим. Той у рамках 1/8 фіналу здолав іспанця Карреньо-Бусту. Матч відбудеться 6 вересня.