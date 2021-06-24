Киркорова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины

11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики пришло письмо СБУ о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Филиппа Киркорова.

Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень.

Подчеркивается, что процедура осуществляется автоматически.