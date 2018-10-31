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Кирилюк: ближайшие конкурсы на недра принесут в госбюджет до 50 млн гривен

Новости » Политика    31.10.2018 - 13:28
Фото: Олег Кирилюк (пресс-служба)
Фото: Олег Кирилюк (пресс-служба)

Кирилюк рассказал о ближайших конкурсах на недра

В течение зимы 2018-2019 годов госбюджет Украины может получить на конкурсах по продаже прав на добычу полезных ископаемых от 30 до 50 млн гривен. Об этом сообщил в своем интервью РБК-Украина временно исполняющий обязанности главы Госгеонедр Олег Кирилюк.

"Ближайшие три аукциона будут проходить по существующей системе. На этих конкурсах будет определяться цена участков согласно постановлению Кабмина о стоимости аукционного участка. И мы можем сказать, что на этих торгах, на которых будет, в том числе 3 нефтегазовых участка, то государство может получить от 30 до 50 млн грн", - сказал Кирилюк. 

25 октября 2018 года Госгеонедра провели первый за два года открытый аукцион по продаже прав на добычу недр. На аукционе из 4-х выставленных нефтегазоносных участков компании проявили интерес к двум участкам.

В результате торгов право разрабатывать Липовецкую площадь получила украинская компания "Укргазвыдобування", заплатив 15,1 млн грн, что более чем в 4 раза больше, чем стартовая цена лота. Другой лот достался компании "Стрийнафтогаз" за 2,04 млн грн.

Решения правительства Владимира Гройсмана, которые позволили разблокировать проведение конкурсов и ускорить подготовку участков к торгами, были приняты 26 июля 2018 года.

Инвесторы предпочитают нефтегазовые участки с инфраструктурой и доказанной добычей рядом, - Кирилюк
Новости Украины Олег КирилюкГосгеонедранедра
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