Кирилюк: найближчі конкурси на надра принесуть до держбюджету до 50 млн гривень

Фото: Олег Кирилюк (прес-служба)

Кирилюк розповів про найближчі конкурси на надра

Протягом зими 2018-2019 років держбюджет України може отримати на конкурсах з продажу прав на видобуток корисних копалин від 30 до 50 млн гривень. Про це повідомив у своєму інтерв'ю РБК-Україна тимчасово виконуючий обов'язки голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

"Найближчі три аукціони будуть проходити по існуючій системі. На цих конкурсах буде визначатися ціна ділянок згідно з постановою Кабміну про вартість аукціонного ділянки. І ми можемо сказати, що на цих торгах, на яких буде, в тому числі 3 нафтогазові ділянки, держава може отримати від 30 до 50 млн грн", - сказав Кирилюк.

25 жовтня 2018 року Держгеонадра провели перший за два роки відкритий аукціон з продажу прав на видобування надр. На аукціоні з 4-х виставлених нафтогазоносних ділянок компанії проявили інтерес до двом ділянкам.

В результаті торгів право розробляти Липовецьку площу отримала українська компанія "Укргазвидобування", заплативши 15,1 млн грн, що більш ніж у 4 рази більше, ніж стартова ціна лота. Інший лот дістався компанії "Стрийнафтогаз" за 2,04 млн грн.

Рішення уряду Володимира Гройсмана, які дозволили розблокувати проведення конкурсів та прискорити підготовку ділянок до торгами, були прийняті 26 липня 2018 року.