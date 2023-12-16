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Киргизстан почав виробляти військову техніку для потреб РФ, - ISW

Фото: Киргизія почала виготовляти військову техніку для потреб РФ (flickr.com/chrisnuan)
Автор: Константин Широкун

У Киргизстані розпочалося виробництво російської бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що підприємство у місті Баликчі займається капітальним ремонтом та виробництвом броньованих модифікацій вантажних автомобілів ГАЗ-66М. За даними джерел, Росія надає частину комплектуючих для випуску машин. Аналітики ISW зазначають, що складання вантажних автомобілів, ймовірно, провадиться на потужностях російської ремонтної бази.

Місцеві чиновники прозвітували, що підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність. При цьому обсяги виробництва тримаються у секреті.

Ключові висновки ISW:

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 грудня опублікував статтю під назвою "Україна має шлях до перемоги", в якій він стверджує, що військові цілі України залишаються досяжними, незважаючи на дедалі песимістичніші дискусії на Заході.
  • У ніч із 14 на 15 грудня російські війська завдали серії ракетних та безпілотних ударів по Україні.
  • 15 грудня фінська влада знову закрила прикордонні контрольно-пропускні пункти Фінляндії з Росією на тлі зусиль Росії щодо ведення гібридної війни з метою організувати штучну міграційну кризу.
  • Російські війська продовжили наступальні операції під Куп'янськом і в районі Авдіївки, і досягли підтверджених успіхів на кількох напрямках.

Раніше повідомлялося, що за даними США, Киргизія допомагає РФ оминати економічні санкції. Зокрема, країна постачає росіянам підсанкційне обладнання та електроніку.

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