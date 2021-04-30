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Киргизия призвала ООН помочь уладить последствия конфликта на границе с Таджикистаном

Автор: РБК-Украина

МИД Киргизии обратился к Организации объединенных наций (ООН) с просьбой помочь в устранении последствий вооруженных столкновений с Таджикистаном в Баткенской области. Глава ведомства Руслан Казакбаев подчеркнул приверженность Бишкека международным обязательствам.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Киргизии по итогам телефонного разговора Руслана Казакбаева со специальным представителем генсека ООН по Центральной Азии Натальей Герман.

Отмечается, что глава МИД Киргизии проинформировал представителя ООН о ситуации на киргизско-таджикской границе и достигнутой договоренности о прекращении огня. Казакбаев подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам.

Министр также выразил мнение, что ООН может переориентировать часть программ и проектов на устранение последствий вооруженного конфликта в Баткенской области.

Представитель ООН в свою очередь приветствовала договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении огня. Она также выразила готовность оказать техническую помощь сторонам конфликта. Герман напомнила, что организация призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования нерешенных вопросов.

Напомним, в результате вчерашней эскалации конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погибли несколько человек. Киргизская сторона приводит данные о трех погибших, но местные СМИ говорят, что три жертвы только среди военных. Таджикская сторона официально не говорит о наличии погибших, но, по некоторым данным, может идти речь о 10 жертвах.

При этом сегодня, 30 апреля, стало известно, что на границе снова началась стрельба.

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Новости Украины КиргизияТаджикистанконфликт