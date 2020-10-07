В Киргизии создали второй координационный совет оппозиции

Фото: Максат Мамытканов (facebook.com/mamytkanovmaksat)

Киргизская оппозиция создала второй координационный совет. Оппозиционеры выступают против кандидатуры Садыра Жапарова, которого парламент выдвинул на пост премьер-министра.

Об этом сообщил лидер партии "Чон казат" Максат Мамытканов, передает 24.kg.

По его словам, в Народный координационный совет вошли лидеры партий "Ордо" Мирбек Мияров, "Мекен Ынтымагы" Темирбек Асанбеков, член "Реформы" Урмат Джаныбаев и Чингиз Макешев от партии "Ыйман нуру".

"Мы ранее встречались с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым. Они тоже подписали заявление о создании Народного координационного совета. Но потом Садыр Жапаров пошел к депутатам Жогорку Кенеша (парламент Киргизии - ред.) шестого созыва, чтобы они утвердили его кандидатуру. Мы ему сказали, что надо было сначала с нами посоветоваться. Мы не признаем премьерства Садыра Жапарова", - заявил Мамытканов.

Напомним, 5 октября в Киргизии вспыхнули митинги несогласия с результатами парламентских выборов.

Как писало РБК-Украина, на фоне протестов в Киргизии в отставку ушел премьер-министр Кубатбек Боронов, а также спикер парламента Дастан Джумабеков. При этом на должность нового премьера парламент якобы утвердили Садыра Жапарова. Позже эту информацию в парламенте опровергли.

Отметим, в течение двух недель в Киргизии должны назначить повторные парламентские выборы. Вчера на фоне протестов Центральная избирательная комиссия приняла заявление о непризнании итогов выборов.