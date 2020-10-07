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У Киргизії створили другу координаційну раду опозиції

Бішкек, Середа 07 жовтня 2020 09:50
У Киргизії створили другу координаційну раду опозиції
Фото: Максат Мамытканов (facebook.com/mamytkanovmaksat)
Автор: Игорь Литвиненко

Киргизька опозиція створила другу координаційну раду. Опозиціонери виступають проти кандидатури Садира Жапарова, якого парламент висунув на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомив лідер партії "Чон казат" Максат Мамитканов, передає 24.kg.

За його словами, в Народну координаційну раду увійшли лідери партій "Ордо" Мірбек Мияров, "Мекен Интимаги" Темирбек Асанбеков, член "Реформи" Урмат Джанибаэв і Чингіз Макешев від партії "Ийман нуру".

"Ми раніше зустрічалися з Садиром Жапаровим і Камчибеком Ташиевим. Вони теж підписали заяву про створення Народного координаційної ради. Але потім Садир Жапаров пішов до депутатів Жогорку Кенеша (парламенту Киргизії - ред.) шостого скликання, щоб вони затвердили його кандидатуру. Ми йому сказали, що треба було спочатку з нами порадитися. Ми не визнаємо прем'єрства Садира Жапарова", - заявив Мамитканов.

Нагадаємо, 5 жовтня в Киргизії спалахнули мітинги незгоди з результатами парламентських виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі протестів в Киргизії у відставку пішов прем'єр-міністр Кубатбек Боронов, а також спікер парламенту Дастан Джумабеков. При цьому на посаду нового прем'єра парламент нібито затвердили Садира Жапарова. Пізніше цю інформацію у парламенті спростували.

Відзначимо, протягом двох тижнів у Киргизії повинні призначити повторні парламентські вибори. Вчора на тлі протестів Центральна виборча комісія прийняла заяву про невизнання підсумків виборів.

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