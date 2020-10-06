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У Киргизії відключили банкомати через загрозу мародерства

Бішкек, Вівторок 06 жовтня 2020 15:23
У Киргизії відключили банкомати через загрозу мародерства
Фото: протести в Киргизії (24.kg)
Автор: РБК-Україна

На тлі протестів у Киргизії відключили банкомати, люди скаржаться, що не можуть отримати кошти. Крім того, через загрозу мародерства з банкоматів вилучили всі кошти.

Про це заявив президент місцевого Союзу банків Анвар Абдраев, передає sputnik.kg.

За його словами, кошти були вилучені для того, щоб не проводилися операції.

"Ну ви знаєте сумний досвід 2005, 2010 року, у ті події доходило до недобрих дій з боку певних осіб, які зламували банкомати, мародерства відбувалися. Ось виходячи з цього сумного досвіду було прийнято таке рішення", - зазначив Абдраев.

Він також висловив впевненість, що вже завтра офіси комерційних банків і банкомати знову запрацюють.

Нагадаємо, раніше заступник голови Центрвиборчкому Киргизії Абдижапар Бекматов заявив, що нові парламентські вибори будуть призначені протягом двох тижнів.

Також повідомлялося, що нинішньому президенту можуть оголосити імпічмент.

З учорашнього дня в країні тривають протести проти результатів виборів до парламенту Киргизії. У декількох містах протестувальники захопили державні будівлі, керівництво органів влади та силових відомств йде у відставку.

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