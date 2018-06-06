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Кипрский суд разморозил активы Ахметова на сумму 820 млн долларов

НовостиФинансы    06.06.2018 - 16:20
Фото: отделение ПАО "Укртелеком" (volyn.ukrtelecom.ua)
Фото: отделение ПАО "Укртелеком" (volyn.ukrtelecom.ua)

Суд постановил, что запрет был наложен неправомерно

Окружной суд Никосии разморозил активы группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (конечный бенефициар украинский бизнесмен Ринат Ахметов) на сумму 820 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба СКМ.

Как сообщается, активы были заморожены в ходе судебного разбирательства спора СКМ с компанией Raga Establishment о статусе оператора связи ПАО "Укртелеком". Вследствие этого распоряжения кипрского суда от 27 декабря 2017 об ограничении отчуждения ("замораживании") некоторых активов группы СКМ было отменено, и активы СКМ были разморожены.

"Мы очень рады сегодняшнему решению Окружного суда. Никосия - об отмене судебного запрета, а следовательно, о снятии всех ограничений распоряжения активами группы СКМ, были наложены этим запретом", - заявил директор по международным связям и отношениям с инвесторами CКM Джок Мендоза -Вилсон.

Кроме того, сообщили в пресс-службе компании, в своем решении суд отметил, что в декабре 2017 года компания Raga неправомерно добилась судебного запрета, для которого не было никаких реальных оснований.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов не смог разморозить свои активы за рубежом на сумму более 820 млн долларов.

Таким было решение решения Окружного арбитражного суда Амстердама.

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Теги публикации: Укртелеком, активы, Ринат Ахметов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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