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Кіпрський суд розморозив активи Ахметова на суму 820 млн доларів

НовиниФінанси    06.06.2018 - 16:20
Фото: відділення ПАТ "Укртелеком" (volyn.ukrtelecom.ua)
Фото: відділення ПАТ "Укртелеком" (volyn.ukrtelecom.ua)

Суд постановив, що заборона була накладена неправомірно

Окружний суд Нікосії розморозив активи групи "Систем Кепітал Менеджмент" (кінцевий бенефіціар український бізнесмен Рінат Ахметов) на суму 820 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба СКМ.

Як повідомляється, активи були заморожені в ході судового розгляду спору з компанією СКМ Raga Establishment про статус оператора зв'язку ПАТ "Укртелеком". Внаслідок цього розпорядження кіпрського суду від 27 грудня 2017 про обмеження відчуження ("заморожування") деяких активів групи СКМ було скасовано, і активи СКМ були розморожені.

"Ми дуже раді сьогоднішнім рішенням Окружного суду. Нікосія - про скасування судової заборони, а отже, про зняття всіх обмежень розпорядження активами групи СКМ, були накладені цією забороною", - заявив директор з міжнародних зв'язків і відносин з інвесторами СКМ Джок Мендоза -Вілсон.

Крім того, повідомили в прес-службі компанії, у своєму рішенні суд зазначив, що в грудні 2017 року компанія Raga неправомірно домоглася заборони, для якого не було жодних реальних підстав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український бізнесмен Рінат Ахметов не зміг розморозити свої активи за кордоном на суму понад 820 млн доларів.

Таким було рішення рішення Окружного арбітражного суду Амстердама.

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Теги публікації: Укртелеком, активы, Рінат Ахметов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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