Кипр возобновил работу посольства в Киеве
Дипломатическое представительство Кипра возобновило свою работу в столице Украины. 3 мая рядом с посольством снова подняли флаг республики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост миссии в Facebook.
Посольство Кипра постепенно возобновляет работу в Киеве. На здании диппредставительства уже подняли кипрский прапор.
Посол Лина Темистоклеус не покидала территорию Украины после того, как Россия начала полномасштабную войну. Теперь же она решила вернуть в столицу часть персонала посольства.
Накануне президент Зеленский заявил, что 29 стран вернули персонал своих миссий в Киев. Другие, например, посольство США, планируют возвращение в течение мая.
К слову, венгерское посольство назвало клеветой заявления секретаря СНБО Данилова об осведомленности Будапешта о военных планах Путина.
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