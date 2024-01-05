Не кіпішуйте. Кулеба роз'яснив заяву Держдепу США про підтримку України

Сполучені Штати Америки можуть зменшити суму військової підтримки для України, проте не у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років, однак Кулеба запевнив, що це не означає, що обсяг допомоги буде зменшено вже у 2024 році.

"Це не йдеться про підтримку України у 2024 році. Держдеп сказав, що коли Україна міцно стане на ноги та матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що за словами Міллера, наразі Україна ще не там і потребує підтримки в заявленому обсязі.

"Не кіпішуйте. Не шукайте собі додатковий кіпіш на голову, щоб кидати себе в стан агонії та депресії", - зауважив міністр.

Ситуація за допомогою США для України

Раніше вчора, 4 січня, у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Також повідомлялося, що 27 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який може стати найближчим часом.

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