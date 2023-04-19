Кинув службу та поїхав у Херсон: викрили зрадника, який працював у "карному розшуку" окупантів

Працівники ДБР викрили колишнього військовослужбовця, який після вторгнення росіян покинув місце служби та поїхав до окупантів у Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що військовослужбовець самовільно покинув місце дислокації військової частини в Миколаєві та поїхав до Херсону назустріч окупантам. За таку "вірність" росіяни влаштували його до фейкового правоохоронного органу "Главное управление МВД Херсонской области". Зрадник отримав посаду молодшого оперуповноваженого "карного розшуку".

Повідомляється, що підозрюваний мав тісні відносини з міською окупаційною адміністрацією. Зокрема, він співпрацював з командою зрадника Володимира Сальдо.

До того ж, колишній військовий передавав росіянам дані про розташування ЗСУ. Чоловік разом з ворожими солдатами вилучав зброю у своїх колишніх товаришів по службі та активно агітував до співпраці з ворогом.

При цьому зрадник встиг втекти з Херсону разом з окупантами, коли зрозумів, що місто буде звільнено Силами оборони України.

Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваного працівники ДБР у взаємодії з СБУ вилучили документи, які підтверджують його службу на росіян. Зокрема, бланки протоколів та відібрання пояснень, складені відповідно до кримінального законодавства РФ, записи щодо місцеперебування та політичних поглядів місцевих жителів.

Колишньому військовому заочно повідомили про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України) та у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.