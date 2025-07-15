Кінцевий термін щодо РФ може настати раніше, ніж через 50 днів, - Трамп

Трамп дав Путіну 50 днів на укладання мирної угоди

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.

Він зазначив, що очікував мирної угоди з Путіним ще два місяці тому, але цього не сталося.

У зв’язку з цим Трамп пообіцяв ввести жорсткі економічні заходи проти Росії.

"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде", - наголосив американський лідер.

Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.

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