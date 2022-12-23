Кінцевий бенефіціар із РФ: АМКУ оштрафував на 80 млн виробника популярних марок чаю

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Орімі Україна", що наразі змінило юридичну назву на ТОВ "ТС Трейд" на 80 мільйонів гривень за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Йдеться про надання неповних відомостей про непов'язаність кінцевого бенефіціарного власника компанії з РФ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал АМКУ .

Так, з'ясувався факт наявності родинних зв'язків між бенефіціаром ТОВ "Орімі Україна" Веронікою Касьяненко та одним із власників російської компанії "Орімі Трейд" Сергієм Касьяненком. При тому, що раніше компанія повідомила АМКУ, що не володіє інформацією щодо зв'язків між ними.

Також перед цим компанія розіслала торговим мережам та дистриб'юторам України електронний лист із заявою про те, що її кінцеві бенефіціарні власники, у тому числі й мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав у статутному капіталі, не пов'язані Російською Федерацією.

"Поширення ТОВ "Орімі Україна" у листах неповної інформації про своїх власників з Росії, зокрема, заперечення факту їх прямого відношення до країни-агресора може вплинути на наміри торговельних мереж та дистриб'юторів щодо співпраці з відповідачем та реалізації його товарів, а також - на бажання українських споживачів купувати товари зазначених торгових марок. Такі дії є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. За що на відповідача було накладено штраф", - йдеться у релізі.

"Орімі Україна" є виробником чаю та натуральної кави. Продукція компанії випускається під такими зареєстрованими в Україні торговельними марками, як "Greenfield", "TESS", "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", "Jardin", "Piazza del Caffe" та "Жокей".