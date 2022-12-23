Конечный бенефициар из РФ: АМКУ оштрафовал на 80 млн производителя популярных марок чая
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Орими Украина", что сейчас изменило юридическое название на ООО "ТС Трейд" на 80 миллионов гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о предоставлении неполных сведений о несвязанности конечного бенефициарного владельца компании с РФ.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальный вебпортал АМКУ.
Так, выяснился факт наличия родственных связей между бенефициаром ООО "Орими Украина" Вероникой Касьяненко и одним из владельцев российской компании "Орими Трейд" Сергеем Касьяненко. При том, что ранее компания сообщила АМКУ, что не владеет информацией о связях между ними.
Также перед этим компания разослала торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о том, что ее конечные бенефициарные владельцы, в том числе и мажоритарный бенефициарный владелец корпоративных прав в уставном капитале - не связаны Российской Федерацией.
"Распространение ООО "Орими Украина" в письмах неполной информации о своих владельцах из России, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов по сотрудничеству с ответчиком и реализации его товаров, а также - на желание украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок. Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. За что на ответчика был наложен штраф", - говорится в релизе.
"Орими Украина" является производителем чая и натурального кофе. Продукция компании выпускается под такими зарегистрированными в Украине торговыми марками, как Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури и Принцесса Ява, Jardin, Piazza del Caffe и "Жокей".
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