Кінець півстолітньої експансії: Москву позбавлять останніх 5 млрд газових доларів

За даними агентства, Україна заробляла від 0,8 до 1 млрд доларів на рік у вигляді зборів за транзит російського газу.

Росія заявила, що готова продовжити транзитну угоду, яка закінчується 1 січня 2025 року, проте Київ неодноразово заявляв, що не зробить цього.

Як зазначає Reuters, Москва витратила півстоліття на формування своєї частки на європейському газовому ринку, яка на піку становила 35%.

Наразі поставки російського газу в Європу через Україну відносно невеликі. Росія поставила близько 15 млрд кубометрів газу через Україну 2023 року - лише 8% від пікових потоків російського газу в Європу різними маршрутами у 2018-19 роках.

За розрахунками Reuters, загальний обсяг експорту трубопровідного газу "Газпрому" до Європи за всіма маршрутами 2024 року зріс до 32 млрд кубометрів із 28,3 млрд кубометрів 2023 року, коли він впав до найнижчого рівня з 1970-х років.

Трубопровід

Радянський трубопровід Уренгой-Помари-Ужгород постачає газ із Сибіру через місто Суджа, яке зараз перебуває під контролем українських військових сил, у Курській області Росії. Потім він тече через Україну до Словаччини.

На території Словаччини газопровід розділяється на відгалуження, що йдуть до Чехії та Австрії.

Загальний обсяг експорту російського газу цим маршрутом залишився стабільним, незважаючи на припинення постачань від "Газпрому" австрійській компанії OMV у середині листопада через суперечку за контрактом і юридичні сперечання, коли інші покупці викупили ці обсяги.

Австрія, як і раніше, отримує більшу частину свого газу через Україну, тоді як на Росію припадає близько двох третин імпорту газу в Угорщину.

Словаччина закуповує близько 3 млрд кубометрів у енергетичного монополіста "Газпрому" на рік, що також становить близько двох третин його потреб.

Минулого року Чехія майже повністю припинила імпорт газу зі сходу, але 2024 року почала закуповувати газ із Росії.

Більшість інших маршрутів поставок російського газу в Європу закриті, включно з "Ямал-Європа" через Білорусь і "Північним потоком" по дну Балтійського моря.

Єдиний інший діючий російський газопровідний маршрут до Європи - це "Блакитний потік" і "Турецький потік" до Туреччини дном Чорного моря. Туреччина відправляє деякі обсяги російського газу далі в Європу, зокрема в Угорщину.

Угорщина прагне зберегти український маршрут відкритим, але заявляє, що й надалі отримуватиме російський газ із півдня трубопроводом "Турецький потік" дном Чорного моря.

Високопоставлене джерело в азербайджанській енергетичній компанії SOCAR повідомило агентству Reuters, що Москва і Київ не змогли домовитися про угоду, укладену за посередництва Азербайджану, щодо продовження експорту російського газу в Європу через Україну.

Російська монополія з експорту газу трубопроводами "Газпром" 2023 року зазнала чистого збитку в розмірі 7 млрд доларів, що стало її першим річним збитком із 1999 року через втрату газових ринків ЄС.