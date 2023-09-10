Кінець партнерству? Угорщина має намір скоротити свою енергетичну залежність від РФ

Перераховуючи завдання угорського уряду на майбутні роки, Орбан заявив, що, серед іншого, серед них - досягнення "енергетичної самодостатності, яка включатиме в себе роботу АЕС "Пакш" на французькому паливі замість російського".

Французьке паливо

Франція має найбільшу кількість ядерних реакторів у Європі. При цьому Париж самостійно виробляє для них паливо, імпортуючи уран з Австралії, Нігеру, Казахстану та Узбекистану.

АЕС "Пакш"

Станція в Пакші побудована в 1980-ті роки. Вона працює на російському ядерному паливі. Раніше воно доставлялося в Угорщину залізницею через територію України, але після початку повномасштабного вторгнення РФ стало надходити іншим шляхом.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Слід зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни з РФ не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

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