Кінець "дружби" з Москвою? Що могло посварити грузинську владу та Путіна

Нагадаємо, що Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією 3 вересня 2008 року після завершення російсько-грузинської війни. Дотепер всі консульські та інші дипломатичні послуги надаються у швейцарських посольствах, де існують спеціальні секції.

У Росії неодноразово наголошували, що хочуть відновити дипломатичні відносини з Грузією. У квітні 2025 року заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Михайло Галузін заявив, що Москва піде на цей крок, якщо "відповідний сигнал надійде з Тбілісі".

"Щодо дипломатичних відносин, то ми готові до їх відновлення. Ми готові йти так далеко, наскільки готова йти грузинська сторона. Обмежень для нас тут немає", - сказав російський посадовець.

Керівна партія "Грузинська мрія", попри те, що прихильно ставиться до Росії, все ж відкидає відновлення дипвідносин з РФ. Там заявляють, що це відбудеться, коли буде повна деокупація грузинських територій - Абхазії та Цхінвальського регіону.

Що спровокувало конфлікт

1 травня 2025 року російська авіакомпанія "ЮВТ Аеро" здійснила перший рейс з московського аеропорту "Внуково" до аеропорту в Сухумі (окупована Абхазія). Це був перший регулярний політ із 1993 року, коли аеропорт закрили через війну.

Варто додати, що авіакомпанія "ЮВТ Аеро" перебуває під санкціями Європейського Союзу.



Грузинське агентство цивільної авіації заявило, що ці рейси не сертифіковані та порушують міжнародні норми та законодавство Грузії. В МЗС Грузії засудили дії Росії і назвали їх грубим порушенням закону Грузії щодо окупованих територій та міжнародного права.

Водночас віцепрем'єр і міністр економіки в уряді керівної партії "Грузинської мрії" Леван Давіташвілі повідомив, що Грузія "засуджує експлуатацію аеропорту з порушенням міжнародних норм".

За грузинським законодавством, експлуатація аеропорту в Сухумі з боку Росії є незаконною.

ЄС відреагував на відновлення авіасполучення РФ з Абхазією і висловив "глибоке занепокоєння".

"Цей крок, зроблений без згоди грузинської влади і відсутність необхідного міжнародного авіаційного коду для аеропорту Сухумі, є черговим порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії з боку Російської Федерації", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.

ЄС виловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності Грузії.

Путін не привітав владу Грузії

Сьогодні, 8 травня, російський диктатор Володимир Путін привітав з 80-ю річницею перемоги у Другій світовій війні лідерів країн Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Ізраїлю, самопроголошених Абхазії та Придністров'я.

Примітно, що диктатор привітав також "народи Грузії та Молдови", але не саму владу цих країн.

"У зверненнях до народів Грузії та Молдови Володимир Путін закликав зберегти заповідані нам добрі традиції дружби та взаємодопомоги, не дозволити забути спільну історичну спадщину та посіяти різницю між дружніми народами", - написав Кремль.

У Росії пояснили таке привітання тим, що Москва зараз не має дипломатичних відносин з Грузією, а на чолі Молдови "стоїть антиросійсько налаштоване керівництво".

Крім того, Путін запросив на парад у Москву лідерів невизнаних регіонів Абхазії та Південної Осетії.