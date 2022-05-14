На Кинбурнской косе из-за действий оккупантов горит почти 4000 гектаров леса, - омбудсмен

"Пожары именно на Кинбурнской косе продолжаются более недели. Огонь охватил почти 4 тысячи гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные не пропускают лесную охрану к очагам возгораний. Также пожарным не хватает топлива для тушения огня.

Ситуация в заповедной зоне приближается к катастрофической. Возгорание уничтожает не только растительность и животный мир, но и угрожает местному населению, которое даже не может получить продукты питания.

"Действия оккупантов являются нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним (в т. ч. Протокола № 1 от 1977 года). Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", - отметила омбудсмен.