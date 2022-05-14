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На Кінбурнській косі через дії окупантів горить майже 4000 гектарів лісу, - омбудсмен

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Херсонська область, Субота 14 травня 2022 12:48
На Кінбурнській косі через дії окупантів горить майже 4000 гектарів лісу, - омбудсмен Фото: на Кінбурнській косі горять ліса (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Юрченко

Через дії російських окупантів на Кінбурнській косі виникли масштабні пожежі. Вогонь поширився майже на 4000 гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.

"Пожежі саме на Кінбурнській косі тривають понад тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські військові не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Також пожежникам бракує палива для гасіння вогню.

Ситуація в заповідній зоні наближається до катастрофічної. Загоряння знищує не лише рослинність та тваринний світ, але й загрожує місцевому населенню, яке навіть не може отримати продукти харчування.

"Дії окупантів є порушенням чотирьох женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них (в т.ч. Протоколу № 1 від 1977 року). Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - зазначила омбудсмен.

Раніше ми вже повідомляли, що окупанти знищують унікальний заповідник під Херсоном.

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Херсонская область Пожежа Війна Росії проти України
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