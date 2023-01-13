Кінбурнська коса: що там відбувається і чим ускладнюється її звільнення

"Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови… Тому очаківцям і мешканцям Куцурубськохї громади треба бути дуже уважними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги", - зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що Кінбурнська коса має географічну особливість. Оскільки це намив в більшості піщаний, тому населені пункти там - це "місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися".

"Саме тому вони намагаються ці населені пункти використовувати як пункти свого базування. Ми все ж таки продовжуємо свою роботу, і вона ускладнена тим, що ми не маємо абсолютної інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знаємо, що окупанти намагалися їх вивезти", - каже Гуменюк.

Вона підкреслила, знаходитися на косі постійно окупанти не можуть, тому що українські бійці постійно працюють по них у відповідь.

"І вони тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи і негайно ретируютсья на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кінбурнська коса наразі більше знаходиться під контролем окупантів, а щодо херсонських островів, то постійного контролю однієї зі сторін над ними немає.

Додамо, раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснював, чому звільнення Кінбурнської коси від окупантів є важливим.

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