Якими смартфонами запам'ятався 2022: підбірка флагманів від Цитруса

Кожного року світові бренди змагаються за увагу користувачів, випускаючи нові ґаджети та техніку. Вдосконалюють дизайн та комплектування, вигадують нові функції та можливості. Давайте разом згадаємо гучні смартфони, які вийшли у 2022 році, та чим вони здивували та запам’яталися.

Першим з новинками у 2022 увірвався Samsung. Традиційно на початку року бренд представив свої флагмани — серію Galaxy S22 та S22+:

покращена потужна камера для створення крутого контенту;

безліч режимів для покращення якості кадрів;

процесор нового покоління Samsung Exynos 2200;

супер швидке заряджання;

Wireless PowerShare — можливість бездротової підзарядки ґаджетів від смартфона;

міцний корпус із армованого алюмінію та скло Corning Gorilla Glass Victus+.

Та найбільше тоді здивував Galaxy S22 Ultra. Він кардинально відрізнявся від попередніх моделей та вражав характеристиками. Поєднавши в собі найкраще від двох лінійок — S21 Ultra та Note — він став найбільш потужним та функціональним серед усіх смартфонів Samsung на той момент.

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Наступними презентували новинки realme. Лінійка смартфонів realme 9, до якої увійшли 4 моделі: 9 4G, 9 Pro, 9 Pro Plus та 9i — сколихнула сегмент бюджетних смартфонів. Швидкі новітні процесори, яскраві AMOLED-екрани, потужні камери та місткі батареї — ці ґаджети мають все необхідне для вибагливих користувачів.

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У серпні знов була презентація від Samsung. Тоді представили оновленні Galaxy Fold 4 і Flip 4 . Унікальні завдяки своїй складеній конструкції, вони поки не мають аналогів і тому настільки привабливі.

Окрім оригінального дизайну Galaxy Fold 4 і Galaxy Flip 4 дуже функціональні:

мають потужні камери та багато додаткових можливостей для створення якісного контенту;

у них найміцніші скло і корпус, які стійкі до подряпин і падінь, із захистом від вологи ІРХ8;

спритні процесори Snapdragon's 8 Gen 1 впораються з режимами мультизадачності без пауз і зависань.

А Fold 4 навіть потрапив до рейтингу найбільш продуктивних смартфонів року за версією популярного бенчмарку AnTuTu.

І так ми з вами дійшли вже до вересня. А це, як всім відомо, час презентації від Apple.

У вересні 2022 році світ побачив iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Революційних змін у функціональності, продуктивності чи дизайні не відбулося. Трохи покращили акумулятор, посилили стабілізацію для відео та оптимізували роботу пристрою. У цілому, iPhone як був топовим смартфоном, так ним і лишився. Але Apple додали декілька функцій, які в прямому сенсі роблять його незамінним помічником та вирізняють з поміж інших — це датчики виявлення падіння та аварій і супутниковий зв’язок, який, правда, працює поки тільки в США та Канаді.

У Цитрусі наразі доступна вся лінійка iPhone 14, навіть невловимий iPhone 14 Pro.

Завершив сезон презентацій Google, показавши у жовтні свою новинку, — Pixel 7 Pro. Це ґаджет з вражаючим набором функцій:

селфі-камера з можливістю зйомки відео у форматі 4K;

макрозйомка та масштабування з високою роздільною здатністю;

чип Google TENSOR G2;

розблокування за допомогою обличчя чи відбитку пальця;

оновлене програмне забезпечення.

В одному з рейтингів від DХOMARK Pixel 7 Pro обійшов навіть iPhone 14 Pro.

Таким був 2022 рік. Чекаємо, чим будуть дивувати бренди в 2023.