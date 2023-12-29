Яким українці бачать майбутнє країни через 10 років: опитування КМІС

Соціологи відзначають зростання песимістичних настроїв. З 5% до 19% стало більше тих, хто вважає, що через десять років Україна буде країною із зруйнованою економікою та великим відтоком людей.

У всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. Відносно найменше таких на Сході, де 67% мають оптимістичні погляди (а песимістичні погляди поділяють 25%). В інших регіонах 73-76% оптимістично дивляться на майбутнє країни (песимістично - 16-19%).

Незалежно від віку більшість українців оптимістично дивляться в майбутнє. Утім, більш молоді респонденти трохи більше песимістичні. Зокрема, серед респондентів у віці 18-29 років 68% оптимістично дивляться на майбутнє України через 10 років, а песимістично - 26%.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, природно було очікувати, що після значного сплеску з часом рівень оптимізму буде знижуватися. "Водночас наразі рівень оптимізму насправді зберігається на досить високому рівні (враховуючи всі випробування, через які проходить Україна та українці)", - сказав він.

Соціолог нагадав, що часто суб’єктивне сприйняття ситуації сильніше впливає на наслідки, ніж об’єктивні обставини.

"Якщо пригадати січень-лютий 2022 року, то він виглядав як церемонія прощання Заходу з Україною. Усі об’єктивні порівняння були абсолютно не на користь України, і тільки самі українці вірили в можливість відбити напад. І Україна не тільки вистояла, але і спромоглася визволити значну частину своїх територій та врешті здобути перспективу євроінтеграції", - зазначив Грушецький.

За його словами, для суспільства той чи інший образ майбутнього не є простою оцінкою ймовірності тих чи інших подій (як при прогнозуванні, наприклад, траєкторії планети). "Для суспільства прогноз і план взаємопов'язані, упевненість у тому чи іншому варіанті розвитку подій наближає або віддаляє ці події. Оптимістичне бачення майбутнього підтримує нас та додає сил для покарання агресора", - додав він.

Опитування було проведене 4-10 грудня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.