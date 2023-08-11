Кім розповів про наслідки ворожих обстрілів у Миколаївській області за добу

Так, чиновник представив дані про російські обстріли за минулу добу станом на ранок 11 серпня.

У Миколаївському районі вчора тричі вранці (о 9:23, 9:51 та об 11:07) окупанти били з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, у четвер протягом дня (о 11:33, 13:45, 17:03 та 17:45) ворожих обстрілів зазнавала територія Куцурубської громади. Внаслідок російських ударів було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, сільгосптехніка.

"На відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - розповів керівник ОВА.

Також 10 серпня близько шостої вечора війська РФ били по Очакову з артилерії, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. На щастя, із громадян ніхто не постраждав.

Російські обстріли Миколаївської області

Територія Миколаївської області зазнає обстрілів з боку російських окупантів майже щоденно. Для атак загарбники активно застосовують артилерію, а також запускають дрони, або завдають ракетних ударів.

Нагадаємо, що наприкінці липня в результаті російських обстрілів у Куцурубській громаді поранення отримала 84-річна жінка, яка пасла худобу недалеко від свого будинку

Також повідомлялося, що перед цим через ворожі обстріли в Миколаївській області постраждали дві людини.