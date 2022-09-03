Ким о "референдуме" в Снигиревке: из 2 тысяч, может, 160 человек придет

"Давайте так – около 8-10% сказали, что они придут. Это еще неизвестно, что они скажут. Это из 2 тысяч 160 человек придет и "референдум" проведут, но будет выглядеть не очень. А подвоз к Снигиревке "титушек", или как их там называют, тоже опасный. Никто не хочет ехать в Снигиревку для массовки. У них с этим есть определенные проблемы", - отметил Ким.

По словам главы ОВА, на данный момент там проживают преимущественно пожилые люди. Они не хотят выезжать и что-то менять. Оккупанты всегда хотят провести "референдум" и везде. Но они не раз уже переносят из-за того, что это невозможно, люди не хотят участвовать в нем.

Он также добавил, что в городе на сегодня ситуация остается удовлетворительной.

До российского вторжения в Снигиревке Николаевской области проживало около 12 тысяч человек, на сегодня осталось около 2 тысяч жителей. Город находится в 63 км к северо-востоку от Николаева.