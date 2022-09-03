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Ким рассказал о ситуации с водой в Николаеве

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Проблемы с питьевой водой в Николаеве невозможно решить в ближайшее время. Самый быстрый способ - это деоккупация Херсонской области и восстановление водогона из Днепра.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, местные власти активно занимаются вопросом воды в Николаеве и ведут консультации с международными партнерами. Однако пока конкретного решения нет.

"Тот дебет воды, на который мы рассчитывали по старым данным, которые у нас были - он не подтвердился, воды вдвое меньше, ее нет, с качеством есть проблемы. Поэтому, чтобы сравнять воду, подмешивать возможности нет. И на сегодняшний день порывов в 3-5 раз больше, чем при менее соленой воде", - объяснил Ким.

Он добавил, что, если идти системой обратных осмосов и забора соленой воды, как заявляли раньше, нужны дополнительные затраты. В таком случае количество воды нужно увеличить вдвое, чем то, что Николаев использует сейчас. Также есть повреждения на самой сети, что тоже повлияет на конечную цену воды.

"Фильтры, которые используются, это расходники, мы их выбрасываем, их надо менять. То есть вырастет цена за воду до такого уровня, что люди могут сказать: "Не надо нам такой питьевой воды". Это вопрос сложный и комплексный, мы с ним работаем", - заявил глава ОВА.

Напомним, еще в апреле в Николаеве возникли проблемы с водоснабжением и питьевой водой. Пить воду из кранов нельзя, так как она - техническая. Местные власти заявили, что из-за боевых действий отремонтировать водопровод нельзя.

В мае Кабмин выделил 56 млн гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве.

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Николаев