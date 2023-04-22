UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кім повідомив про ситуацію з обстрілами у Миколаївській області за добу

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію щодо ворожих обстрілів в області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 22 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Кіма у Telegram.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - написав він.

За його даними, учора, 21 квітня, о 08:34 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади з Кінбурнської коси. Постраждалих та руйнувань немає.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що до області вже повернулася більшість жителів, які залишили свої домівки із початком повномасштабного російського вторгнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв