Кім назвав терміни подачі питної води в Миколаїв: коли чекати

У Миколаївській області ведуть роботу над тим, щоб повернути подачу питної води в Миколаїв. Масштабний проєкт може бути завершено вже наприкінці літа.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.Live ".

Він зазначив, що в Миколаєві вже займаються тим, щоб відновити водопостачання на постійній основі. Для цього будують водогін. Наразі проєкт на стадії реалізації.

При цьому Агенція відновлення підготує окрему постанову про очисні споруди. Такий проєкт мали реалізувати разом із міжнародними партнерами, але тоді його реалізація зайняла б 2-3 роки, а люди стільки чекати не будуть.

"Ця робота ведеться. Думаю, що до кінця літа, як поставив завдання президент (Володимир Зеленський - ред.), це завдання буде виконано (йдеться про відновлення подачі питної води в Миколаїв - ред.)", - розповів Кім.

Він уточнив, що було два варіанти будівництва водопроводу - за допомогою Міжнародного інвестиційного банку, а також коштом держбюджету. Українська влада обрала другий варіант, оскільки він займає менше часу - близько 6-8 місяців замість 2-3 років.